Frosinone-Udinese 0-1 | Okoye: “Abbiamo giocato per la città”

Una salvezza insperata che arriva sotto la firma del giocatore che non ti aspetti. Davis regala la vittoria allo Stirpe e salva i friulani. Tra gli eroi di questa serata c'è anche Maduka Okoye, che ai microfoni di TV12 ha parlato così al termine del match: "Sono molto felice, abbiamo giocato per la città. Giocare in Serie A è molto importante per i tifosi, per il club e per la città. Ci sono tante emozioni, sono davvero felice per tutti. La mia stagione è stata buona ma devo ancora lavorare molto. Abbiamo un grande allenatore e dei grandi preparatori e sicuramente in futuro migliorerò."