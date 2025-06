Udinese – Caso Okoye: Guai in vista per il portiere! Ecco cosa rischia

Guai in arrivo per il calciatore dell'Udinese Maduka Okoye. La Polizia di Stato, sotto la supervisione della Procura di Udine, ha comunicato la conclusione delle indagini preliminari a quattro individui, compreso il portiere nigeriano, coinvolti in una presunta frode collegata al bookmaker Snaitech. La questione si riferisce alla partita di Serie A Lazio-Udinese, giocata a Roma l'11 marzo 2024, durante la quale sono emersi flussi irregolari di scommesse, focalizzate sull’ammonizione del portiere friulano, quotata a ben otto volte la scommessa inizialmente piazzata, che è effettivamente avvenuta al 63' per perdita di tempo.