Udinese – Okoye: “Obiettivo? La parte sinistra della classifica…”

“Dopo quattro partite senza vittorie non possiamo negare che la situazione ci preoccupa, ma questo è il calcio: si vince e si perde, ed è parte del gioco. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, che rappresenta un'opportunità per tornare a conquistare tre punti”.È indubbio che ci manca Thauvin, il nostro capitano e un giocatore di grande valore, ma dobbiamo essere capaci di vincere anche in sua assenza”.

Tuttavia, il portiere sottolinea che non tutto è da criticare: “Nello spogliatoio percepisco una forte determinazione. Abbiamo messo in mostra anche aspetti positivi in queste partite e dobbiamo portarli con noi nel prossimo incontro”. Il nostro obiettivo è progredire nella parte sinistra della classifica, ma dobbiamo rimetterci in carreggiata”. Le ultime di mercato: Il post Lucca è scritto: arriva dall’Atalanta <<<