Udinese – Okoye: ritorno in campo più vicino, Runjaic lo attende

Dopo il brutto infortunio al polso che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, Maduka Okoye , portiere dell'Udinese , sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Il suo rientro in campo si avvicina. La partita di rientro sembra quella del 9 Marzo tra Lazio e Udinese.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri, che hanno potuto apprezzare le doti di Okoye in diverse occasioni. Le sue parate e la sua leadership in campo sono state fondamentali per la squadra, e la sua assenza si è fatta sentire. Il ritorno del rappresenterebbe un'ottima notizia anche per l'allenatore dell'Udinese, che potrà contare su un portiere di grande talento ed esperienza. La sua presenza in campo darà maggiore sicurezza alla squadra e potrà essere un punto di riferimento per i compagni.