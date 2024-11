Notizie Udinese – Da Maduka Okoye a Sava: il punto sui nazionali

Penultima notte di nazionali e di conseguenza penultima notte di calciatori bianconeri impegnati con le rispettive nazioni. I protagonisti in questo caso sono stati i due estremi difensori dell'Udinese, stiamo parlando di Maduka Okoye e Razvan Sava . Ecco come si sono comportanti nel loro impegno.

Il primo ed anche il calciatore più importante è senza ombra di dubbio Maduka Okoye. Il portiere ex Watford è andato in campo contro il Ruanda, anche se non è stata una grande sfida visto che alla fine hanno prevalso gli avversari della Nigeria. Razvan Sava, invece, è partito dalla panchina e non è mai entrato con la nazionale maggiore nella vittoria contro Cipro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime su Sanchez: novità clamorosa sul rientro <<<