News Udinese – Okoye a secco di minuti in nazionali! I dati con la Nigeria

Continuano le avventure in nazionale per i giocatori dell'Udinese. Mister Kosta Runjaic tiene monitorati tutti i suoi calciatori. Ieri Goglichidze è uscito per infortunio durante la gara con la Georgia, mentre tutti gli altri alternano titolarità e panchine. Nel caso di Okoye la situazione tende verso il poco minutaggio.
Maduka Okoye continua a non trovare spazio con la nazionale nigeriana in questa sosta: il rendimento del portiere
La Nigeria è stata sconfitta ai tiri di rigore dal Congo nella finale dei play off interzona per il Campionato del Mondo. La partita si era chiusa con un pareggio di 1-1, con le Supereagles che erano andate in vantaggio già al terzo minuto, per poi essere raggiunte al 32°. Nella serie di rigori, il Congo ha trionfato.
Anche in questa occasione, Okoye non è stato messo in campo e ha visto la partita dalla panchina.
