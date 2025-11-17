News Udinese – Okoye a secco di minuti in nazionali! I dati con la Nigeria

Continuano le avventure in nazionale per i giocatori dell'Udinese . Mister Kosta Runjaic tiene monitorati tutti i suoi calciatori. Ieri Goglichidze è uscito per infortunio durante la gara con la Georgia, mentre tutti gli altri alternano titolarità e panchine. Nel caso di Okoye la situazione tende verso il poco minutaggio.

La Nigeria è stata sconfitta ai tiri di rigore dal Congo nella finale dei play off interzona per il Campionato del Mondo. La partita si era chiusa con un pareggio di 1-1, con le Supereagles che erano andate in vantaggio già al terzo minuto, per poi essere raggiunte al 32°. Nella serie di rigori, il Congo ha trionfato.