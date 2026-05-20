Una nuova importante pagina è stata scritta nel corso di queste ore da parte dell'Udinese. La squadra ritrova un elemento fondamentale per la sua Nazionale e non solo. Maduka Okoye è tornato ad essere quel portiere di primissimo livello che ha tutte le qualità per mettere in difficoltà ogni mister della nostra Serie A. I numeri sono in continuo crescendo ed è un dettaglio non da poco, che hanno notato anche da altre parti soprattutto con la nazionale. Proprio in queste ore è arrivata la chiamata ufficiale da parte della Nigeria. Ecco le due sfide in cui Okoye difenderà la porta del team africano.

La chiamata per Maduka Okoye

Maduka Okoye

Il calciatore nigeriano è stato convocato ufficialmente per le prossime due amichevoli di prestigio per la nazionale arrivata terza nel corso dell'ultima Coppa d'Africa. Le sfide per l'estremo difensore di proprietà dell'Udinese saranno contro la Polonia e il Portogallo. Una partita decisamente interessante soprattutto quella con i Luisitani che potrebbe scrivere una pagina importante, visto che sarebbe il primo scontro con un attaccante come Cristiano Ronaldo. Non possiamo fare altro che attendere le due sfide soprattutto per capire se la gerarchia è ufficialmente scalata ed Okoye sarà il portiere titolare della Nigeria.