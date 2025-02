Udinese – La squadra sorride: Okoye sempre più vicino al rientro: il punto

Al suo posto ha giocato Razvan Sava che ha difeso in modo coraggioso ed egregio la porta dei friulani. Contro ogni supposizione Okoye dovrebbe riprendersi il suo posto da titolare con la dovuta calma. L'ultimo giudice rimane sempre Runjaic il quale sa come gestire i suoi ragazzi. Inoltre non bisogna tralasciare la vicenda riguardante le scommesse attorno al portiere nigeriano. L'inchiesta è ancora aperta, l'avvocato di Okoye ha dichiarato il suo cliente come "sereno" ma se la situazione dovesse aggravarsi, la titolarità sarebbe molto lontana.