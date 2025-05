Udinese – Okoye: ” Stagione? Credo che sia stata…” Le parole

Il portiere dei bianconeri ha commentato la stagione attuale della squadra con un occhio anche per il futuro

Oggi è un momento significativo per interagire con i fan che ci sono sempre stati accanto, anche nei momenti difficili: è un modo per esprimere la vostra gratitudine?

"Sì, senza dubbio, è fondamentale rimanere vicini a loro e mantenere il contatto. Sono sempre al nostro fianco, sia nei momenti di sconfitta che in quelli di vittoria, quindi è il nostro modo per mostrare loro apprezzamento. "

C'è ancora un incontro da disputare, ma come valuteresti la stagione dell'Udinese finora?

"Questa stagione è iniziata molto bene, abbiamo affrontato alcune sconfitte recentemente, ma penso che siamo cresciuti molto come squadra. Siamo un gruppo coeso e abbiamo lavorato duramente. Per me è un’annata positiva e sono soddisfatto, credo che anche il club condivida questa opinione".