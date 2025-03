Notizie Udinese – Okoye no stop: il portiere su allena a parte per Domenica

Il portiere dell’Udinese vuole farsi trovare pronto al rientro dei compagni e per la ripresa del campionato

L'Udinese ha beneficiato di ben quattro giorni di riposo questa settimana, un momento utile per ricaricare le batterie dopo un intenso ciclo di partite e in vista del rush finale della stagione.

Tuttavia, non tutti si sono fermati. Maduka Okoye, il portiere che è tornato in campo il 10 marzo dopo un infortunio durato circa tre mesi, ha continuato a lavorare duramente per ritrovare la forma smarrita.