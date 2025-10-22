News Udinese – Okoye è tornato: tutti i dettagli sul nuovo guardiano

Maduka Okoye non vedeva l'ora di tornare per rilanciarsi e prendersi una rivincita dopo l'ultimo anno che lo ha visto troppo spesso fuori dal campo da gioco tra infortuni e la squalifica arrivata nel corso dell'estate. La prestazione contro la Cremonese ha visto due facce totalmente diverse della medaglia. Sicuramente resta la positività del ritorno del numero uno dell'Udinese.

Nel corso della prima frazione l'estremo difensore ha faticato ad entrare in partita e lo dimostra l'intervento su Terracciano e diversi problemi su qualche tiro da fuori. Nella seconda frazione, però, si è riscattato salvando la sfida. La parata su Jamie Vardy vale due punti e toglie la gioia della prima rete al bomber inglese. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli su un super colpo. Runjaic ha scelto il suo nove: il punto <<<