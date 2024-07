News Udinese | Okoye: “Vogliamo riportare il club dove merita”

Il portiere dei friulani si è concesso in una lunga intervista dove ha parlato del suo presente e di diversi aneddoti della sua carriera

Riccardo Focolari Redattore 22 luglio 2024 (modifica il 22 luglio 2024 | 17:28)

Maduka Okoye sarà una colonna dei friulani anche nella prossima stagione dell’Udinese. Il nazionale nigeriano, che da fine dicembre si è preso la maglia da titolare, in una intervista a Tribal Football ha parlato del suo momento in bianconero.

Su Cioffi: “Gli sarò grato per sempre. Ha fatto molto per me, mi ha permesso di giocare in uno dei migliori campionati al mondo, la serie A. Soprattutto, lui ha creduto in tutti noi, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E’ stato un piacere lavorare con lui e la sua storia all’Udinese è finita in maniera molto sfortunata“.

Su Silvestri e Padelli: “E’ fantastico lavorare con portieri come loro".

Sul suo rendimento: “Quando scendo in campo, sono sempre sicuro di me stesso. Ma è chiaro che ci sono giorni più buoni e giorni meno buoni. Il segreto è far sì che i giorni buoni siano superiori agli altri e fare meno errori possibili. Per questo, sono felice di avere come preparatore Sergio Marcon. Sono cresciuto molto con lui, mi fa lavorare su ogni dettaglio e controlla che ci siano miglioramenti ogni giorno“.

Sulla Nazionale: “Sì, per me è sempre stata la Nigeria, un sogno che avevo fin da bambino quello di giocare per le Super Eagle. Sì, Lutz ha avuto un ruolo importante in questo. Lui era in contatto con il vecchio Ct Gernot Rohr, mi ha aperto quella porta. Con Rohr posso dire di aver avuto un allenatore fantastico nei miei primi anni alle Super Eagles, gli sarò sempre grato per quell’opportunità che mi ha dato allora“.

Le parole di Maduka Okoye — Sul suo idolo: “In realtà ho iniziato come attaccante, ma presto per caso mi sono ritrovato in porta. Crescendo ho avuto un solo idolo: Nelson Dida".

Quanto importante è stata la stagione al Rotterdam quando sei stato nominato calciatore dell’anno? “Sono stato nominato calciatore dell’anno in entrambe le mie stagioni allo Sparta Rotterdam e lì mi sono trovato benissimo. I tifosi sanno a cosa mi riferisco. Sono legato a quella società in maniera particolare“.

Sul suo passato: "Ajax? Sì, è vero, ma nulla di concreto. Quando sono arrivato al Watford la situazione era molto diversa, c’era in gioco la Premier. Ho firmato in inverno e allora la squadra era in Premier. Un sogno per un ragazzo di Düsseldorf. Purtroppo quando sono arrivato là in estate, il Watford era retrocesso in Premier.Personalmente è stato un anno difficile, un anno condizionato dall’intervento e senza giocare.. eppure i Pozzo mi hanno dato la possibilità di venire all’Udinese, cosa per la quale sarò sempre loro grato“.

Sulla nuova Udinese: “Spero che l’Udinese si stabilizzi come squadra e riportare così club e tifosi dove meritano. Forza Udinese”.