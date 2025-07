Udinese-Opatija | Dentro Pizarro e Bravo: ecco le formazioni ufficiali

La prima sfida amichevole ufficiale si avvicina per l'Udinese. La squadra bianconera non vede l'ora di poter dire la sua: tutti i dettagli

Tutto è pronto e la stagione dell'Udinese inizierà ufficialmente nel corso dei prossimi minuti, la squadra gestita da mister Kosta Runjaic è pronta per scendere sul campo ed affrontare l'Optaija società che milita nella seconda lega del calcio croato. Non possiamo fare altro che passare al primo undici della nuova stagione. Ecco le scelte del tecnico tedesco per la partita odierna.