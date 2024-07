Udinese | Operazione giovani: ora Pizarro e Martins, poi tocca a Bravo

Intanto si sondano profili anche per gli altri reparti. Percorribile la pista Alexander Jallow del Brescia per la fascia e occhi sul difensore portoghese Ricardo Mangas. Il tutto mentre Simone Pafundi, in forza al Losanna fino al 31 dicembre, si appresta a giocare l’Europeo U19 con la Nazionale di Bernardo Corradi.