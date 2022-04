Udinese / Ora più che mai Cioffi ha bisogno di lui: non può sbagliare!

A due giorni dalla gara chiave contro i rossoblu in casa bianconera le emozioni sono molteplici. La volontà di far bene è tanta e quella di dimostrare di essere una squadra con la s maiuscola.

C'è tuttavia anche grande preoccupazione alle porte del mese più importante della stagione. Le assenze (Deulofeu su tutti) rischiano di pesare se gestite in maniera non accurata. Mister Cioffi sa che nella testa dei suoi ragazzi questi pensieri ci sono e sono inevitabili per questo il lavoro sul prato del Bruseschi dovrà essere anche a livello mentale.