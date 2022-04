Udinese-Salernitana / Walace dopo la partita: “Ora ripartiamo dal Bologna”

Un gol "da pollacchiotti" così il tecnico bianconero descrive l'azione della rete subita al 94°. Tante le valutazioni da fare soprattutto su una difesa mai realmente entrata in partita e le cui responsabilità sul gol sono più di qualcuna.

Walace è intervenuto ai microfoni ufficiale della società per analizzare cosa non è andato nel corso della partita ed esprimendo tutta la rabbia della squadra per i punti persi. Ma basta chiacchiere e giri di parole: ecco cosa ha detto il centrocampista bianconero! <<<