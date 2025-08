Mercato Udinese – Ora è ufficiale! Thauvin al Lens: ecco le cifre

Il capitano dell’Udinese ha manifestato la volontà di tornare in Francia e ora la trattstiva con il Lens è in chiusura

Florian Thauvin si prepara a lasciare l'Udinese . In queste ultime ore, l'attaccante francese ha trovato un'intesa per tornare nel suo paese, dove indosserà la maglia del Lens .

Nella passata stagione, l'attaccante francese ha un rendimento di 8 reti e 3 assist in 24 match in cui è stato valutato. Thauvin conclude la sua avventura in Italia con un totale di 73 partite, 15 gol e 10 assist indossando la maglia dell'Udinese tra campionato e Coppa Italia.