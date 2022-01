News Udinese – Ecco gli orari ufficiali / I dettagli sui prossimi tre impegni

Il team bianconero non è partito al meglio. Ora vuole svoltare il suo girone di ritorno e pianifica le prossime giornate. Tutti i dettagli

La squadra bianconera non ha iniziato al meglio questo 2022 . Il suo primo mese di campionato ha portato un solo punto in tre partite, ma soprattutto diversi problemi su cui lavorare duramente durante queste due settimane di pausa. Il virus ha sicuramente decimato il team nei primi due impegni del nuovo anno ed ora bisogna trovare continuità e soprattutto un'unità di gruppo. Il direttore dell'area tecnica si è mosso sul mercato ed ha fatto due regali al tecnico Gabriele Cioffi. Due giocatori con esperienza e che hanno giocato nei migliori team della Premier Legaue, rispettivamente Leicester ed Arsenal. Stiamo parlando di Pablo Marì e Filip Benkovic. Intanto è stato comunicato il calendario bianconero . Ecco quando saranno le prossime tre giornate.

Ieri è stato tracciato il calendario da parte della Lega Calcio ed ecco quando l'Udinese scenderà in campo: Il primo match in programma è quello contro il Torino alla Dacia Arena di Udine. La data stabilita è quella del sei di febbraio alle ore 18. Il secondo incontro, invece, è quello che vedrà da un lato i bianconeri e dall'altro gli scaligeri. Una partita difficile visto l'ottimo momento di forma affrontato dalla squadra avversaria. Le zebrette scenderanno in campo il 13 di Febbraio alle ore 15. L'ultimo, ma non meno importante è l'incontro che vedrà opporsi Udinese e Lazio. Si giocherà il 20 di Febbraio alle 20:45. Intanto vediamo le ultime sul prossimo match in programma per i bianconeri.