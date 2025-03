Udinese – Matchday: calcio d’inizio alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium

Sarà una partita interessante sotto tutti i punti di vista sebbene la classifica veda una differenza tra le due rose di 15 punti (4o quota Udinese, 25 quota Verona). Runjaic ha presentato la sfida nella conferenza di ieri e ha dichiarato apertamente che non bisognerà abbassare la guardia per nessun motivo, dal momento che si tratta di un derby. Zanetti ha proseguito il suo silenzio stampa, simbolo di come l'allenatore abbia gli occhi solo per la squadra e il suo momento delicato in ottica salvezza.