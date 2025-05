Udinese News – Il tempo scorre: all’orizzonte arriva la Juventus

La prossima gara dell'Udinese sarà contro la Juventus di Tudor a Torino: la gara è valida per la 37esima giornata di campionato

Bianconeri contro bianconeri, Zebre contro Zebrette , questi sono gli aggettivi delle due squadre che si affronteranno Domenica prossima allo Juventus Stadium . Da una parte l'Udinese di Runjaic si trova in una condizione "apatica" rispetto al campionato, dall'altra la Juventus di Tudor deve arrivare in Champions League e i tre punti sono obbligatori.

Sulla carta il risultato sembra davvero già scritto visto che una squadra ha tutto da perdere mentre l'altra no. Sappiamo benissimo però che la palla è rotonda e che la Juventus è una grande squadra pertanto quell'orgoglio spento dei friulani potrebbe riaccendersi così come è accaduto a Milano contro l'Inter.

Vedremo come verrà preparata la gara e se ci saranno eventuali recuperi in settimana.