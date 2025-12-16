Udinese – Termina il riposo: all’orizzonte c’è la Fiorentina

Il meritato riposo è terminato. L’Udinese si deve rimettere in marcia e lavorare sodo in vista della prossima sfida. Domenica 21 Dicembre i bianconeri affronteranno la Fiorentina al Franchi alle ore 18:00.

Conservare 21 punti e cercare di arrivare a 24, non sarà scontato. Le energie impiegate contro il Napoli sono state tante e la squadra potrebbe averne risentito. Runjaic è pronto a qualsiasi tipo di valutazione. Kamara potrebbe recuperare altrimenti potrebbe tornare l’opzione Bertola.