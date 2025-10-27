Udinese – Il tempo scorre! All’orizzonte c’è la Vecchia Signora

La settimana ricomincia e il countdown per la prossima gara è già vicino al termine: Runjaic e i suoi affronteranno la Juventus mercoledì

Lorenzo Focolari Redattore 27 ottobre - 08:35

L'Udinese ha avuto un giorno abbondante di vantaggio per recuperare. La squadra di Tudor ha perso ieri sera contro la Lazio per 1 rete a 0. La Juventus è a tre sconfitte di fila e il tornado delle polemiche si fa sempre più intenso. Runjaic e i suoi mantengono la testa bassa per cercare di non perdere il trend positivo.

Contro il Lecce è tornato il paradosso della "partita spezzata". Un primo tempo a dir poco perfetto è stato susseguito ad un secondo in cui i salentini si sono fatti sentire molteplici volte. Questo aspetto non dovrà esserci contro la Juventus dal momento che ogni attimo deve portare la concentrazione al massimo.

Da oggi Runjaic inizierà la conta dei presenti con cui affrontare la nona giornata di campionato.