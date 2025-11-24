Udinese – Orlando: “I cambi di Runjaic? Destano un po’ di…” Le parole

"L'Udinese perde terreno non appena si trova contro squadre che accelerano il gioco. Questo è avvenuto a Torino contro la Juventus, a Roma e nel secondo tempo contro il Bologna. È un segnale preoccupante. A questo punto, ci si potrebbe interrogare su quanto possa influire Runjaic tra i due tempi. I cambi? Anche a me e ai tifosi vicino a me hanno suscitato perplessità".

"Tutti ci siamo domandati perché abbia sostituito Davis e Zaniolo a trenta minuti dalla fine. Ritengo che, non avendo l'Udinese impegni nelle coppe, avrebbero potuto continuare a giocare per ritrovare il ritmo. I due attaccanti subentrati non hanno apportato nulla. Riguardo all'errore sul secondo gol? Ci sono responsabilità da parte dello staff. Non riesco a credere che Okoye abbia passato la palla due volte a un compagno marcato solo per una scelta personale". Le ultime di mercato: Iker Bravo ai saluti? Ecco le squadre interessate <<<