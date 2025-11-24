mondoudinese udinese news udinese Udinese – Orlando: “I cambi di Runjaic? Destano un po’ di…” Le parole

L'ex bianconero ha parlato della squadra di Runjaic in occasione della gara contro il Bologna di Vincenzo Italiano
L'ex giocatore dell'Udinese, Alessandro Orlando, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la squadra di Kosta Runjaic nell'ultima sconfitta contro il Bologna. Ecco le sue parole.

"L'Udinese perde terreno non appena si trova contro squadre che accelerano il gioco. Questo è avvenuto a Torino contro la Juventus, a Roma e nel secondo tempo contro il Bologna. È un segnale preoccupante. A questo punto, ci si potrebbe interrogare su quanto possa influire Runjaic tra i due tempi. I cambi? Anche a me e ai tifosi vicino a me hanno suscitato perplessità".

"Tutti ci siamo domandati perché abbia sostituito Davis e Zaniolo a trenta minuti dalla fine. Ritengo che, non avendo l'Udinese impegni nelle coppe, avrebbero potuto continuare a giocare per ritrovare il ritmo. I due attaccanti subentrati non hanno apportato nulla. Riguardo all'errore sul secondo gol? Ci sono responsabilità da parte dello staff. Non riesco a credere che Okoye abbia passato la palla due volte a un compagno marcato solo per una scelta personale". Le ultime di mercato: Iker Bravo ai saluti? Ecco le squadre interessate <<<

