Udinese / Orsato dice stop: “Dopo gli Europei smetto di arbitrare”

Il numero uno degli arbitri italiani ha deciso di appendere il fischietto al chiodo dopo gli Europei in Germania

Intervistato da Lorenzo Fontani nel corso del MediaDay degli arbitri di Euro 2024, Daniele Orsato ha ufficializzato con commozione il suo ritiro dopo i prossimi Europei. Ecco le sue parole: "Per me è sempre un'emozione e un orgoglio rappresentare gli arbitri italiani, è un'enorme responsabilità. Siamo più una famiglia che una squadra, perciò è stato davvero emozionante".

Dopo l'Europeo si chiuderà la carriera di Orsato: "Sì, si chiude un'esperienza bellissima e ne sono orgoglioso, sia per me che per la mia famiglia".