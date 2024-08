Bologna-Udinese / Orsolini: “Quando non concretizzi poi non vinci”

Termina con un pareggio la prima sfida di campionato tra Bologna e Udinese. Un punto che soddisfa sicuramente più i bianconeri, dominati per larghi tratti della gara. Tante le occasioni per i rossoblu, alcune malamente sprecate e altre salvate da un superlativo Okoye .

Al termine del match, il capitano del Bologna Riccardo Orsolini ha commentato l'esito dell'esordio in campionato: "Bisognava trovare il vantaggio, ci siamo riusciti ma poi loro si sono chiusi e abbiamo preso gol nell'unico modo in cui potevamo prenderlo, cioè su palla inattiva mentre forse stavamo ancora festeggiando per il rigore parato. Abbiamo avuto delle occasioni, mi hanno anche annullato un gol, ma quando non concretizzi non porti a casa la gara".