Udinese – Kristensen osservato speciale nella sfida di Sabato

Runjaic quest'anno lo ha posizionato al centro della retroguardia e Thomas Kristensen ha reagito splendidamente: ha segnato un gol nella sua prima di campionato e ha fornito due prestazioni eccellenti contro Inter e Pisa. Il danese ha già attirato l'attenzione e, secondo la Gazzetta dello sport, il Milan sta studiando un piano per assicurarselo a gennaio.