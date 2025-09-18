Runjaic quest'anno lo ha posizionato al centro della retroguardia e Thomas Kristensen ha reagito splendidamente: ha segnato un gol nella sua prima di campionato e ha fornito due prestazioni eccellenti contro Inter e Pisa. Il danese ha già attirato l'attenzione e, secondo la Gazzetta dello sport, il Milan sta studiando un piano per assicurarselo a gennaio.
Udinese – Kristensen osservato speciale nella sfida di Sabato
Allegri può contare solo su Gabbia per quel ruolo, a meno che non decida di adattare uno tra Tomori e De Winter: il difensore sarebbe un aggiunta benvenuta. Kristensen è come un muro: è al primo posto in Serie A per respinte difensive, con oltre 11 a partita, e ha una percentuale del 72% di contrasti vinti. Inoltre, riesce a passare la palla ai compagni nel 95,5% dei casi nella propria area, e nel 72% quando si trova nella metà campo avversaria. Dati significativi. Il Milan avrà modo di osservarlo in azione sabato e deciderà se tentare di anticipare la concorrenza a gennaio.
L’Udinese ha richiesto 15 milioni di euro all’Aston Villa, ma se il suo rendimento rimarrà costantemente elevato, il prezzo del suo cartellino potrebbe aumentare. Per questo motivo, il Milan ha intenzione di agire in anticipo, per cercare di acquisirlo a gennaio o, al massimo, in estate. Le ultime di mercato: Allegri prepara 20 milioni! Colpo dai Pozzo<<<
