Udinese – Ottima prova per Goglichidze con la Georgia

Probabilmente l’alternanza con Bertola ha fatto si che Saba Goglichidze abbia tante energie da spendere per la propria Nazionale. Arrivato in estate dall’Empoli , il difensore georgiano deve ancora farsi strada alla interno delle gerarchie di Runjaic . In nazionale però sembra esserci un altro tipo di clima.

Saba Goglichidze è stato impiegato come titolare questa sera nella partita che la Georgia ha disputato in Spagna per le qualificazioni mondiali. Gli spagnoli si sono imposti con un punteggio di 2-0 e si mantengono in testa al Gruppo E, mentre la Georgia occupa la terza posizione.