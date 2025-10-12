Probabilmente l’alternanza con Bertola ha fatto si che Saba Goglichidze abbia tante energie da spendere per la propria Nazionale. Arrivato in estate dall’Empoli, il difensore georgiano deve ancora farsi strada alla interno delle gerarchie di Runjaic. In nazionale però sembra esserci un altro tipo di clima.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Ottima prova per Goglichidze con la Georgia
udinese
Udinese – Ottima prova per Goglichidze con la Georgia
Il difensore dell’Udinese sta macinando minuti su minuti all’interno della nazionale georgiana: il risultato di stasera
Saba Goglichidze è stato impiegato come titolare questa sera nella partita che la Georgia ha disputato in Spagna per le qualificazioni mondiali. Gli spagnoli si sono imposti con un punteggio di 2-0 e si mantengono in testa al Gruppo E, mentre la Georgia occupa la terza posizione.
Il difensore dei bianconeri ha giocato l'intero incontro. Non perdetevi le ultime notizie di mercato: Runjaic non ci sta: tre addii a parametro zero<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA