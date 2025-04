Udinese News – Masina in pole e Lazaro out: cosa cambia per Runjaic

In casa granata Coco salterà la prossima sfida per somma ammonizioni, mentre Lazaro sembra non riesca a recuperare

Lo studio dell'avversario è una parte fondamentale per saper approcciare una gara. Sapere quali sono i punti deboli, quelli di forza e quali profili spiccano sul fronte opposto è indice di grande studio e lavoro. Runjaic vuole buttare alle spalle le 4 sconfitte così come tutta l'Udinese e pertanto sarà vietato farsi trovare impreparati.

Arrivano delle notizie interessanti dal fronte granata. La prima ormai non è più novità ma Coco salterà la sfida di Lunedì per somma ammonizioni, facendo così salire le quotazioni da titolare per Masina. Quest'ultimo è meno veloce e predilige molto lo scontro fisico risultando anche un po' sopra le linee (5 cartellini gialli fin qui).

In secondo luogo Valentin Lazaro sembra essere alle prese con un problema al polpaccio e la sua presenza per Lunedì è in forte rischio. Così il Torino perderebbe due titolari a tutti gli effetti anche se Runjaic sa che prima di tutto toccherà all'Udinese stessa reagire e rialzarsi dai propri sbagli. Le ultime di mercato: Solet via? Pozzo sfida Marotta per il sostituto