Roma-Udinese | Out due giallorossi per la sfida contro i friulani

Nella gara dell'Olimpico che chiuderà il quinto turno di Serie A, Mourinho, oltre a Zaniolo, dovrà fare a meno di altri due calciatori

Redazione

Dopo l'importante vittoria ottenuta contro la Fiorentina, gli uomini di Sottil sono tornati nella mattinata al lavoro per preparare al meglio la sfida di domenica sera contro i giallorossi. Mourinho però, dovrà fare a meno di diversi giocatori out per infortunio. Ecco di chi si tratta.

Per l'allenatore portoghese l’inizio di stagione, dal punto di vista dell'infermeria, non è stato fortunato: dopo aver perso Wijnaldum per 4 mesi a seguito della rottura della tibia (risultato di un contrasto con Afena-Gyan in allenamento), la seconda giornata ha perso Zaniolo per una lussazione alla spalla. Ma non finisce qui. Questa mattina sono arrivati gli esiti degli esami per due giocatori usciti anzitempo dalla sfida casalinga contro il Monza. I calciatori in questione sono El Shaarawy e Kumbulla. Entrambi hanno riportato lesioni muscolari. Il loro rientro è previsto per il 2 ottobre in occasione della partita contro l’Inter.

Due assenze pesanti

Mourinho quindi, dovrà fare a meno di due uomini importanti per le rotazioni giallorosse, che da domenica saranno impegnate in un tour de force tra campionato ed Europa League. Soprattutto l'attaccante egiziano che vista l'assenza prolungata di Zaniolo sembrava l'unico a dare la scossa alla squadra da subentrato. L'esterno ex Genoa ha riscontrato una lesione al muscolo psoas della coscia sinistra, mentre il difensore albanese, una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Due infortuni che li terranno fuori dal campo almeno fin dopo la sosta prevista per fine settembre. Lo stesso Kumbulla ha voluto rassicurare i tifosi sui social: "Ci tenevo molto alla mia prima da titolare in questa stagione e volevo rispondere all’affetto dell’Olimpico. Purtroppo, la fortuna non è stata amica e non potrò aiutare la squadra per un po’. Ma tornerò presto e darò il massimo. Forza Roma". L'Udinese invece dovrà far fronte all'infortunio subito da Masina. Nel mentre, non perderti il live delle ultime trattative di mercato che riguardano l'Udinese. Ecco dove seguire tutti gli aggiornamenti in diretta <<<