News Udinese – Padelli: ”Sono voluto tornare, era destino”

Tutte le news riguardanti l'Udinese. Il neo acquisto bianconero, Daniele Padelli, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale del club

''Dopo che sono andato via da Udine mi sono spostato a Torino e poi a Milano. In questi anni ho potuto giocare l’Europa League, un bel bagaglio di esperienze che non vedo l’ora di condividere. Il lavoro durante la settimana, l’essere professionisti dentro e fuori dal campo, non lasciare le cose al caso, è fondamentale per la carriera. Spero di poter trasmettere la professionalità che ho sempre cercato di portare avanti in tutta la mia carriera ai più giovani''.