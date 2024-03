News Udinese | Padelli è dottore: il portiere si è laureato in scienze motorie

Il portiere bianconero ha tagliato un nuovo e prestigioso traguardo. In data odierna si è laureato in scienze motorie

Oltre a essere un ottimo portiere, Padelli ha tagliato un nuovo traguardo. Infatti, oggi è una giornata speciale per Daniele Padelli che è diventato Dottore. Il portiere dell’Udinese ha conseguito la laurea in scienze motorie. “Assicurati di non fare mai meno del tuo meglio“, ha scritto Padelli su Instagram in cui ha postato così la notizia. Il neo laureato ha anche pubblicato anche la foto delle dediche, stampate nella tesi, ai suoi familiari: