News Udinese | Padelli: “Lavoro per farmi trovare pronto quando serve”

Daniele Padelli ha analizzato la sconfitta per 1-0 contro l’Union Berlino con una lucidità che non è nuova per chi conosce il portiere bianconero. “Abbiamo affrontato un’ottima squadra. Se andiamo ad analizzare abbiamo preso un gol stupido, da rimessa laterale". Il numero 2 dei portieri friulani ha spiegato come siano i dettagli a fare la differenza e come sia meglio capirlo ora che in campionato. Padelli si è distinto per una gran parata di riflesso su un colpo di testa ravvicinato di Doekhi, ma liquida la prodezza in fretta: “Non ho fatto un miracolo, solo quello che dovevo fare. So che questo è il mio ruolo, lavoro per farmi trovare pronto quando serve.