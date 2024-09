News Udinese – Padelli: “Ottimo momento, Runjaic mi piace molto…”

Daniele Padelli è fondamentale per il gruppo squadra ed in queste ore ha detto la sua ad Udinese Tonight. Tutti i dettagli e le sue parole

"Si sta bene è un bel momento e c’è una bella aria. Le sensazioni sono ottime. Stiamo migliorando in tutti gli indicatori e i numeri lo testimoniano. Il possesso palla è l’aspetto che mi preoccupa di meno nel senso che può essere anche sterile con un fraseggio tra portiere e difensore". Ha poi continuato facendo il punto sul coach: "Runjaic mi piace molto prima di tutto come persona. Non fa mai problemi a richiamare nessuno ed è anche scherzoso e riesce a stemperare il clima con battute ogni tanto. È molto empatico". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime parole di Cioffi sui suoi ex giocatori <<<