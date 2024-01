News Udinese, Padelli: “Partite perse nel finale? E’ una questione mentale”

Il terzo portiere dei bianconeri è stato ospite a Udinese Tonight dove ha parlato del caso Maignan e dei tanti punti persi nel finale

Padelli ha parlato a Udinese Tonight in merito all'episodio che ha visto vittima Maignan: "Sono rimasto sbalordito. La storia del popolo friulano parla da sé. L'Udinese rappresenta a livello di immagine la società più antirazziale del mondo visto la rosa che c'è. Queste sono cose che vanno oltre il giocatore ma toccano la persona. C'è chi ha la forza di andarci sopra mentre altri sono più sensibili".

Passando al campo, Padelli ha provato a spiegare cosa succede ai bianconeri dopo l'80' minuto: "Se avessi la risposta non saremmo in questa situazione. Anche il ripetersi di questa situazione non aiuta. So anche che diventa noioso parlare di percorso di crescita perché prima o poi bisogna farlo. Stiamo lasciando troppi punti per strada che alla fine sono importanti. Con 8 punti in più guadagnati sul campo potevamo stare belli sereni e sono stato molto stretto con i numeri di punti".

Ha poi continuato: "Siamo ben consci di questa cosa e i primi a essere dispiaciuti. La vittoria ti porta ad allenarti meglio in settimana perché hai entusiasmo, mentre adesso subentra un po' di pesantezza e magari un blocco psicologico che non ci permette di fare quello che abbiamo fatto finora. Essendo qualcosa di mentale è difficile lavorarci. Deve radicarsi dentro di noi il pensiero che siamo una squadra forte. Non ho paura di dirlo. Se non hai del valore non metti sotto squadre sulla carta più forti e attrezzate di te".

Infine, ha concluso: "In allenamento nessuno molla un secondo, siamo un gruppo di persone che lavora e rappresenta il suo territorio e la notte andiamo a dormire con la rabbia. Parlare di sfortuna costituirebbe un alibi e non va bene, poi però bisogna essere onesti: non ricordo per noi episodi di clamorosa buona sorte o partite conquistate in modo immeritato".

