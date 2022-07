Udinese-Pafos | Le pagelle (senza filtri) della nostra redazione

Tiene in vita i suoi in più di un'occasione: prima compie un miracolo sul destro ravvicinato di Jairo, poi respinge di piede la conclusione effettuata da Juninho. Sul gol non può nulla. Grande primo tempo per un Padelli davvero in forma straordinaria per tutto il ritiro. Nella ripresa è spettatore non pagante. Sorpresa piacevole.