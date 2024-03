Udinese | Pafundi brilla in Svizzera: suo l’assist della vittoria con lo YB

Il talento bianconero, in prestito al Losanna, è stato ancora protagonista nella vittoria dei suoi sui primi in classifica

Simone Pafundi continua a mettersi in luce nel campionato svizzero a suon di giocate. Il classe 2006 si è reso protagonista anche nella vittoria casalinga del Losanna contro la prima della classe, lo Young Boys. L'ex Udinese è stato autore di un assist per il gol del definitivo 2-0 di Dussenne. Un cross su punizione pennellato con i tempi giusti per l'inserimento del difensore che ha allungato il piede battendo sul tempo gli avversari.