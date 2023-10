Notizie Udinese / Mistero Pafundi continua, intanto arriva la convocazione

Finalmente Pafundi tornerà a dire la sua sul campo da gioco. Il calciatore classe 2006 è stato convocato con la nazionale under 19. Dopo aver fatto l'esordio nella selezione maggiore, adesso arriva la decisione di far tornare Simone qualche passo indietro per non rischiare di bruciare troppo velocemente delle tappe importanti del percorso di un giovane calciatore.