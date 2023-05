News Udinese – Pafundi convocato al Mondiale under 20 / Tutti i dettagli

Il fantasista Simone Pafundi continua a lavorare con l'Udinese. In queste ultime ore è arrivata una notizia molto importante per il giocatore

Redazione

Il fantasista classe 2006 Simone Pafundi continua a lavorare con l'Udinese in vista dei prossimi incontri di campionato. Proprio nelle ultime ore, però, è arrivata una comunicazione molto importante in vista del prossimo futuro. Il calciatore che ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la maglia del club friulano è stato convocato dalla nazionale. In questo caso non parliamo dei ragazzi dell'Italia maggiore, ma dell'Under 20. Simone Pafundi andrà a giocare il torneo iridato che si disputerà in Argentina. Una grandissima occasione per mettersi in mostra, soprattutto dopo una stagione in cui non è riuscito a giocare molto. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa chiamata.

Il raduno fissato dal coach della nazionale Carmine Nunziata inizierà da settimana prossima e di conseguenza la stagione di Simone con la maglia dell'Udinese potrebbe finire già questa domenica contro la Fiorentina. Il Mondiale degli under 20 inizierà il 20 di Maggio e terminerà a metà giugno. Motivo per cui Simone abbandonerà anticipatamente la sua annata con il club. Un vero e proprio peccato visto che la grande emergenza che l'attacco bianconero sta vivendo in questo ultimo periodo, gli avrebbe permesso di trovare più spazio anche con i grandi. La continuità sfortunatamente manca ancora al giovane italiano, ma andiamo a vedere anche perché questa potrebbe essere un'annata da dimenticare.

Resettare tutto — Questa annata era iniziata al meglio per Simone visto che in pochissimo tempo era stato promosso in prima squadra. Solo che per la maggior parte delle partite il campo non lo ha mai visto e di conseguenza sarebbe stato meglio lasciarlo in Primavera, ma con la possibilità di giocare regolarmente. Adesso arriva questo Mondiale che potrebbe essere l'occasione perfetta per rilanciare un'annata povera e soprattutto per poter dire la sua anche contro giocatori che provengono da tutto il mondo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. Nuovo ballottaggio in difesa <<<