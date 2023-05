Udinese-Sampdoria | Sottil: “Beto proveremo a recuperarlo. Ok Pafundi”

Alla vigilia della gara di campionato contro la Sampdoria, l’allenatore dei friulani ha presentato l’importante sfida di domani

Domani alla Dacia Arena arriva il fanalino di coda Sampdoria. Sottil ha chiesto ai suoi una prestazione importante per chiudere al meglio la stagione che sta volgendo al termine. Il tecnico dei friulani ha presentato in conferenza stampa il match di domani alle 18,30.

Dispiace perdere Ehizibue fino al termine della stagione

“Quest’anno abbiamo avuto tanta sfortuna. Abbiamo cominciato con Masina, poi Deulofeu ed Ebosse. Ora è toccato a Kinglsey. Mi dispiace veramente per tutti. Soprattutto per “King”, perché stava compiendo una grande crescita. Ci metto dentro anche l’infortunio di Success. Beto proveremo a recuperarlo. Lo stiamo valutando, ma è chiaro che averli tutti in rosa e a disposizione ci avrebbe dato più alternative e sarebbe stato bello che la squadra si giocasse questo finale di stagione tutta insieme".

Quale sarà il sostituto durante la prossima gara?

“Ebosele è una soluzione. Come sempre farò le mie valutazioni per mettere la miglior squadra in campo. Lui è cresciuto tantissimo, è un giocatore che ci dà profondità e fasi di 1 contro 1. Si allena bene e lavora seriamente. È il futuro di questa squadra. Se dovessi sceglierlo dall’inizio sono sicuro che farà la sua partita”.

Sulla Sampdoria — Come analizza il vostro prossimo avversario?

“La Sampdoria verrà qui e giustamente giocherà la sua partita. Sono chiaramente in una situazione molto deficitaria, ma hanno un allenatore preparato e gran motivatore. È un grosso errore pensare che domani sarà tutto semplice. Noi abbiamo l’obbligo verso noi stessi e pretendo una gara come quella vista contro il Napoli, come approccio e a livello di intensità. Dobbiamo essere più continui a livello di mentalità. Con le grandi abbiamo dimostrato in casa grande lucidità e non abbiamo mai perso. Il vincente si comporta da vincente, cioè essere performante per tutti i minuti di ogni partita”.

