Notizie Udinese – Nuovo ballottaggio per Sottil / Masina vs Perez

Il tecnico di Torino dovrà far fronte ad una nuova sfida in vista dei prossimi incontri di campionato. Masina vs Perez, ecco il titolare

Redazione

Dopo la grande prova contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, nasce un nuovo rebus in difesa. Il mister Andrea Sottil dovrà decidere chi sarà il titolare sull'out di sinistra in vista del prossimo incontro di campionato. La sfida contro la Fiorentina non sarà assolutamente semplice e bisogna davvero fare i salti mortali per poter portare a casa i tre punti. Motivo in più per cui la società si sta preparando ad una battaglia sotto tutti i punti di vista. Nel frattempo il tecnico dovrà decidere quale giocatore tra Masina e Perez partirà dal primo minuto questa domenica pomeriggio. Ecco quale potrebbe essere la difesa titolare dell'Udinese.

Il dubbio fino a qualche settimana fa non esisteva nemmeno, proprio per questo va fatto un plauso al capitano del Marocco Adam Masina. Ricordiamo che il giovane Nehuen è in continua crescita e soprattutto si sta mettendo in mostra per le sue grandi doti da mastino. Come detto in precedenza, però, la prestazione fatta da Masina contro la Doria mette qualche dubbio al tecnico che ha condotto l'Ascoli ai play-off per la promozione nella massima serie del calcio italiano. Proprio per questo motivo ci si aspetta un vero e proprio duello con solo uno dei due che sarà titolare al fischio d'inizio dell'arbitro Paterno. Andiamo a vedere il favorito.

Perno della difesa — Nonostante le buone prove di Adam Masina, dovrebbe partire comunque dal primo minuto Nehuen Perez. L'argentino (nel giro della nazionale maggiore) è un calciatore troppo importante per la squadra e di conseguenza difficilmente Sottil potrà fare a meno di lui per due partite di fila. Ci si aspetta un'Udinese compatta e che voglia battere la Fiorentina a tutti i costi.