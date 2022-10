Notizie Udinese | Pafundi guida la Nazionale U17 – rassegna stampa

I bianconeri oggi saranno in campo per preparare lo scontro al vertice contro l'Atalanta. La società bianconera non ha intenzione di accontentarsi e punta a rendere la propria cavalcata ancora più speciale. La squadra di Sottil si sta mostrando sempre più cinica e capace di rimontare anche da situazioni di svantaggio: le ultime tre vittorie arrivano tutte in rimonta