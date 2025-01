Udinese – Pafundi: un jolly schierabile contro il Como? Le possibilità

Il nome di Simone Pafundi torna a far parlare di sé in casa Udinese. Il giovane talento, reduce dal prestito al Losanna, è rientrato alla base e si è subito messo a disposizione di mister Runjaic. La sua presenza in panchina nella sfida contro l'Atalanta ha acceso i riflettori sulle sue potenziali apparizioni in prima squadra.