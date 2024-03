Notizie Udinese | Simone Pafundi mania in Scozia: “E’ lui o Messi?”

Strepitoso Pafundi contro la Scozia. Il talento bianconero si è messo in luce nel match tra Scozia e Italia U19 allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il classe 2006, in prestito al Losanna ma di proprietà dell'Udinese, è stato protagonista di un gol e un assist al bacio che hanno permesso alla squadra del Ct Bernardo Corradi di ottenere tre punti importantissimi nel Round Elitè.

In Scozia sono tutti impazziti per Pafundi tanto da averlo accostato a Lionel Messi per la qualità di giocate viste che in pari età. Soprattutto per l'assist immaginifico che ha tagliato in due la difesa scozzese. "Simone Pafundi o Leo Messi. Questo è un dribbling e un assist alla Messi: assolutamente bellissimo", ha commentato l'analista dei Rangers John Walker sul suo profilo X.