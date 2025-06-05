Ad Avellino si guarda lontano in direzione Udinese. L'arrivo del nuovo proprietario Angelo Antonio D'Agostino ha dato il via a un progetto che ha riportato la squadra in serie B e che ha intenzione di proseguire. Il Gruppo D’Agostino conta 20 aziende, un fatturato di 210 milioni e 567 collaboratori. Ci sono voluti 5 anni, investendo somme considerevoli per la C, ma dopo 7 stagioni l’Avellino è tornata in B grazie a una straordinaria stagione condotta dal nuovo allenatore Raffaele Biancolino, figura simbolo della storia irpina, ex attaccante noto come il Pitone.

Ha conquistato il girone C della Serie C con 12 vittorie consecutive, una dominanza indiscutibile che ha beneficiato di un "aiutino" al momento opportuno, quando le classifiche sono cambiate per le esclusioni di Taranto e Turris. E ora, nel settore del Partenio, l'entusiasmo è palpabile, si avverte l'energia giusta.

Adesso si punta in alto e un primo obiettivo è il giovane talento bianconero . La sua luce si è affievolita dopo il precoce esordio di Manciniano e ora fatica nell’Udinese: se decidesse di venire a farsi le ossa al Partenio, potrebbe diventare un calciatore completo. Le ultime di mercato: Si infiamma la corsa per Solet! I dettagli <<<