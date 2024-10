Notizie Udinese – Pafundi chiaro sull’obiettivo: “Voglio tornare in A…”

Simone Pafundi non vede l'ora di poter tornare ad essere protagonista anche nella massima serie del calcio italiano. Il calciatore di proprietà dell'Udinese che difficilmente verrà riscattato dal Losanna si appresta a ritornare in Italia. Andiamo a vedere tutti i dettagli e le sue dichiarazioni per Cronache di Spogliatoio .

"Voglio tornare in Serie A: adesso mi sento pronto. Tutti parlavano di me. Per due mesi sono stato il giovane top, poi dopo ero il più scarso. Sono arrivato a chiedermi: 'Chi sono veramente? Valgo davvero?'. Poi scendevo in campo e tutti i dubbi mi passavano. Ho imparato, e voglio dirlo agli altri giovani, a convivere con l'essere un giorno considerato al top, e l'altro giorno invece essere sul fondo. Ho sofferto perché dopo l'esordio in Nazionale, per le scelte di alcuni allenatori non ho toccato il campo per un anno".