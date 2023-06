Udinese – Pafundi protagonista per un giorno / La rassegna stampa

Il protagonista del giorno è senza ombra di dubbio Simone Pafundi . Il calciatore dell'Udinese si giocherà questa sera la chance di diventare a tutti gli effetti un Campione del Mondo. L'Italia under 20 infatti scenderà in campo per la finale del torneo iridato ed ha dimostrato di avere tutte le qualità per portarsi a casa un torneo così importante.

L'incontro prenderà il via alle ore 23 in punto e si giocherà contro un Uruguay che sicuramente può mettere in campo diversi giocatori interessanti. La rosa dell'Italia, però, ha dimostrato di non dover avere paura di nessuno e che hanno le qualità per vincere contro chiunque. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<