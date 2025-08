Udinese News | Pafundi-Sampdoria: adesso si tratta! Le ultime di mercato

Il giovane talento dei bianconeri sembra essere diretto verso Genova: l’Udinese potrebbe iniziare a trattare con la Sampdoria in modo concreto

La Gazzetta dello Sport annuncia oggi il negoziato tra Sampdoria e Udinese per il trasferimento di Simone Pafundi verso Genova . Ciò che suscita interesse è che a occuparsi del giovane talento di Monfalcone è il direttore sportivo Andrea Mancini , il quale è il figlio del commissario tecnico che lo aveva voluto con forza nella Nazionale.

La Sampdoria acquisterebbe o in prestito o a titolo definitivo, un profilo giovanissimo che aiuterebbe il club ad abbassare l’età media della squadra. L’Udinese dal canto suo, teme di non poter far spazio al ragazzo che deve essere valorizzato.