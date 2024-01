Udinese | Pafundi temporeggia: Reggiana ancora in pole, ma non è sola

Ancora in stand by la trattativa per il prestito del classe 2006 in Emilia. Il giocatore sta valutando tutte le offerte sul piatto

Non si sblocca l'affare Pafundi. Il trasferimento in prestito del talento italiano classe '06 dall'Udinese alla Reggiana non è ancora stato formalizzato.

Il motivo? Sul piatto di offerte a disposizione di Pafundi per scegliere la prossima destinazione sono in ballo anche altre squadre. La Reggiana è ancora in pole nella corsa per assicurarsi il talentino bianconero. Il giocatore intanto ha ripreso nella giornata di ieri ad allenarsi al Bruseschi in gruppo. Messo alle spalle il piccolo infortunio, ma prima di prendere una decisione Pafundi vuole assieme alla sua famiglia valutare tutte le opzioni per scegliere quella migliore per la sua crescita.

