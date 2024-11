News Udinese – Pafundi torna in nazionale: ecco tutti i dettagli

Simone Pafundi non vede l'ora di torna a militare nella nazionale maggiore anche se al momento si deve accontentare della seconda: le ultime

Simone Pafundi torna finalmente ad indossare la maglia azzurra. Il calciatore classe 2006 che ha già militato nella nazionale maggiore è pronto per mettersi in mostra anche con la casacca dell'under 21. Dopo il forfait di Bove è arrivata la chiamata da parte del coach in vista della prossime due partite, anche se c'è ancora un futuro da decidere.