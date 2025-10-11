Simone Pafundi si fa notare anche con la Nazionale Under21. Non solo per il suo apporto (è entrato al posto di Cherubini al 27° minuto del secondo tempo) nella squadra che ha dominato la Svezia con un punteggio di 4-0, ma anche per aver consentito a Berti di tirare il rigore. Così, l’Under 21 italiana si colloca al primo posto nel Gruppo E (insieme alla Polonia) nelle eliminatorie per il campionato europeo di categoria. Pafundi riceve anche i complimenti della stampa italiana.
Udinese – Pafundi tra forma e stile! I risultati in Nazionale Under21
L'attuale ex dell'Udinese sta disputando un buon campionato con la Sampdoria ma anche con la Nazionale Under21
GAZZETTA DELLO SPORT 7
Con grande generosità, cede il rigore a Berti. E considerando che anche lui ne avrebbe avuto bisogno, è un nobileo gesto.
CORRIERE DELLO SPORT 6,5
TUTTOSPORT 6,5
Fa il suo ingresso in modo positivo, anche se spreca qualche occasione, ma rinunciare al rigore per Berti è un atto da vero signore.
