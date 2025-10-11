mondoudinese udinese news udinese Udinese – Pafundi tra forma e stile! I risultati in Nazionale Under21

L'attuale ex dell'Udinese sta disputando un buon campionato con la Sampdoria ma anche con la Nazionale Under21
Simone Pafundi si fa notare anche con la Nazionale Under21. Non solo per il suo apporto (è entrato al posto di Cherubini al 27° minuto del secondo tempo) nella squadra che ha dominato la Svezia con un punteggio di 4-0, ma anche per aver consentito a Berti di tirare il rigore. Così, l’Under 21 italiana si colloca al primo posto nel Gruppo E (insieme alla Polonia) nelle eliminatorie per il campionato europeo di categoria. Pafundi riceve anche i complimenti della stampa italiana.

GAZZETTA DELLO SPORT 7

Con grande generosità, cede il rigore a Berti. E considerando che anche lui ne avrebbe avuto bisogno, è un nobileo gesto.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5

TUTTOSPORT 6,5

Fa il suo ingresso in modo positivo, anche se spreca qualche occasione, ma rinunciare al rigore per Berti è un atto da vero signore.

